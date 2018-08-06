Минкульт объявил результаты конкурса патриотических кинопроектов
Первое место в рейтинге заняла телеверсия фильма "Киборги".
Министерство культуры обнародовало рейтинг участников второго тура конкурса проектов патриотической направленности.
На сайте Минкульта выложили рейтинг проектов со средними баллами от экспертов и отдельно – карточки с оценками каждого из 12 экспертов.
Согласно этому рейтингу, наибольший средний балл – у "Киборгов", телеверсии фильма Ахтема Сеитаблаева о защитниках Донецкого аэропорта.
В первой десятке – сериалы "Кайдашева семья XXI", "И будут люди", "Подорожники", фильм "Тарас Шевченко: Первый самурай" и другие.
Пока неизвестно, какой балл проходной и какие проекты получат финансирование.
Напомним, каждый эксперт оценивал каждый проект по пятибалльной шкале в категориях "оригинальность идеи", "актуальность темы", "социальная важность", "продюсерское видение" и т.д.
Полный рейтинг участников второго тура:
|
№
|
Назва кінопроекту
|
Виробник
|
Середній бал
|
1.
|
Кіборги
|
ТОВ "Ідас-Філм"
|
50,37500
|
2.
|
І будуть люди
|
ТОВ "Фільм Ю Ей Продакшн"
|
46,87500
|
3.
|
Один день і все життя
|
ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"
|
46,83333
|
4.
|
Подорожники
|
ТОВ "Стар Медіа"
|
46,75000
|
5.
|
Кайдашева сім'я ХХІ
|
ТОВ "Прокіно"
|
46,00000
|
6.
|
Код предків
|
Фреш Продакшн Ю Ей
|
45,88889
|
7.
|
Тарас Шевченко: Перший самурай
|
ТОВ "Крісті Фільм"
|
45,44444
|
8.
|
Таємниці великих Українців
|
ТОВ "Тет-Продакшн"
|
45,33333
|
9.
|
Ковчег
|
ТОВ "Пронто Фільм"
|
44,85714
|
10.
|
Украдений місяць. Кум
|
ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"
|
44,70000
|
11.
|
Роксолана
|
ТОВ "Анімаград"
|
44,66667
|
12.
|
Принцип насолоди
|
ТОВ "Стар Медіа"
|
44,55556
|
13.
|
Я був народжений не для війни
|
Фреш Продакшн Ю Ей
|
44,55556
|
14.
|
Клуб всезнайків
|
ТОВ "Анімаград"
|
43,88889
|
15.
|
Северин Наливайко. Остання битва!
|
ТОВ "ДІЯ ФІЛЬМ"
|
43,71429
|
16.
|
11 дітей з Моршина
|
СОЛАР МАДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ
|
43,63636
|
17.
|
Біль, що не минає
|
ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова"
|
43,55556
|
18.
|
Базиль
|
ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"
|
43,50000
|
19.
|
Рейнджер
|
ТОВ "Тет-Продакшн"
|
43,50000
|
20.
|
Серце всесвіту
|
ТОВ"ТелемирПродакшн"
|
43,42857
|
21.
|
Пульс
|
ТОВ "Студія "Кінороб"
|
43,25000
|
22.
|
Говоримо українською
|
ТОВ "Тет-Продакшн"
|
43,20000
|
23.
|
Мішень Антихриста
|
ТОВ "Ганзафільм"
|
42,88889
|
24.
|
Десь поряд
|
ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН"
|
42,70000
|
25.
|
Помилка в діагнозі
|
ТОВ "Ідас Фільм"
|
42,18182
|
26.
|
Прізвище в кишені
|
ТОВ "Новаторфільм"
|
41,90000
|
27.
|
"Побудувати місто(«Архітектори»)"
|
«ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
|
41,85714
|
28.
|
Із зав’язаними очима
|
ТОВ "Сучасне Українське Кіно"
|
41,81818
|
29.
|
Шериф
|
ТОВ "Прокіно"
|
41,44444
|
30.
|
Більше, ніж іншим
|
Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженко
|
41,33333
|
31.
|
Лімб
|
ТОВ "Мейнстрім Пікчерз"
|
41,33333
|
32.
|
Від Данила до Вітовта
|
ТОВ "Степ Продакшн"
|
41,28571
|
33.
|
Цензорка
|
ТОВ "Артхаус Трафік"
|
41,20000
|
34.
|
Фелікс Австрія
|
ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ
ПРОДАКШН»
|
41,12500
|
35.
|
Додому
|
ТОВ "Лаймове Світло"
|
41,00000
|
36.
|
Номери
|
ТОВ "435 Філмс"
|
41,00000
|
37.
|
Гуцульський вестерн
|
ТОВ "КіноКвартал"
|
40,90000
|
38.
|
На СХІД
|
ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"
|
40,66667
|
39.
|
Дорога додому
|
ТОВ "Біг ХендФілмс"
|
40,62500
|
40.
|
Щедрик
|
ТОВ "Ама Віжн"
|
40,50000
|
41.
|
Україна всесвітня
|
ТОВ "Про Продакшн Україна"
|
40,22222
|
42.
|
Сага
|
ТОВ "Три-Я-Да Продакшн"
|
40,22222
|
43.
|
Слов'яни
|
ТОВ "Медійна група європейського партнерства"
|
39,88889
|
44.
|
Козаки
|
ТОВ "Ай К'ю"
|
39,77778
|
45.
|
Висота 307,5
|
ФОП Дріз Олександр Якович
|
39,42857
|
46.
|
Імені Виговського
|
ТОВ "Кіностудія "Кінематографіст"
|
39,42857
|
47.
|
Док на прийомі
|
ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна
|
39,33333
|
48.
|
Ваш Василь
|
ТОВ "Анімаційна студія "Ум-Груп"
|
39,16667
|
49.
|
Наш капелан
|
ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"
|
38,62500
|
50.
|
Третій син каменяра
|
ТОВ "Ганзафільм"
|
38,50000
|
51.
|
Бес
|
ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
|
38,33333
|
52.
|
Веронські скарби
|
ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"
|
38,25000
|
53.
|
Національний музей
|
ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"
|
38,12500
|
54.
|
Хартлар_#Старі
|
ТОВ "Атасов Фільм Тревел"
|
38,00000
|
55.
|
Петрик
|
ТОВ "Студіо Капі"
|
37,80000
|
56.
|
Мова кольорова
|
ТОВ "Новаторфільм"
|
37,70000
|
57.
|
Три Івани
|
ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн"
|
37,60000
|
58.
|
Князь Володимир
|
ТОВ "Нова Фільм"
|
37,00000
|
59.
|
Сковорода
|
ТОВ "Т.Т.М."
|
37,00000
|
60.
|
Крутий заміс
|
ФОП Малярчук С. Ю.
|
36,80000
|
61.
|
АУ
|
ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"
|
36,71429
|
62.
|
Хто створив Змієві вали
|
ТОВ "Біг Хенд Філмс"
|
36,00000
|
63.
|
Повернення
|
Студія «Золоте Руно"
|
35,90000
|
64.
|
Забуті
|
ТОВ ДИРЕКТОРІЯ КІНО
|
34,88889
|
65.
|
Цар Плаксій та Лоскотон
|
ТОВ "Кей АнімейшенСтудіо"
|
34,75000
|
66.
|
Вибір
|
ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"
|
34,57143
|
67.
|
Кіно-Перформанс. Народний Малахій!
|
ФОП Грачова Надія Сергіївна
|
34,16667
|
68.
|
Містер Гелікоптер (Сікорський)
|
ПП "Кіностудія "Інтерфільм"
|
34,00000
|
69.
|
Сергій з Феодосії
|
ФОП Поліщук Юлія Олександрівна
|
34,00000
|
70.
|
Стефа
|
ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ"
|
33,72727
|
71.
|
Україна. Становлення нації. P.S. 2013-2018
|
ТОВ "Фест-Земля-Плюс"
|
33,57143
|
72.
|
Визвольний рух України або Справжні бандерівці
|
Студія « Золоте Руно"
|
33,50000
|
73.
|
7 рота. Різдво в аду
|
ТОВ "Мудрець"
|
33,33333
|
74.
|
Максим Оса
|
ТОВ "Пронто Фільм"
|
33,33333
|
75.
|
Яків
|
ТОВ "Пронто Фільм"
|
33,12500
|
76.
|
Кузюка
|
ТОВ "Анімаційна студія "Ум-Груп"
|
32,90000
|
77.
|
Бліндаж
|
ТОВ "Директорія кіно"
|
32,87500
|
78.
|
Четверта війна Ігоря Момота. Репортаж-реквієм
|
ТОВ "Мудрець"
|
32,71429
|
79.
|
Імперія козаків та відьом
|
Студія « Золоте Руно"
|
32,28571
|
80.
|
Безодня
|
ТОВ "Т.Т.М."
|
32,20000
|
81.
|
Анна київська, королева Франції
|
Студія « Золоте Руно"
|
32,12500
|
82.
|
Іловайськ
|
ТОВ "ІнсайтМедіа" продюсерський центр
|
31,50000
|
83.
|
Дзвін св. Софії
|
ТОВ "МіроГраф"
|
31,42857
|
84.
|
Анатра-Анасаль
|
ТОВ "ІнсайтМедіа" продюсерський центр
|
31,37500
|
85.
|
Мистецтво волі. Ніл Хасевич
|
ТОВ "ІнсайтМедіа"
|
31,33333
|
86.
|
Клейноди
|
ТОВ "Інсайт Медіа"
|
31,20000
|
87.
|
Воля
|
ТОВ "Пронто Фільм"
|
31,10000
|
88.
|
Ціна свободи
|
ТОВ "Три-Я-Да Продакшн"
|
30,88889
|
89.
|
Грицько Кобиляча смерть
|
ТОВ "Галєрі Віжн"
|
30,80000
|
90.
|
І я так жив
|
ГО "Український альманах"/ ДП "Українська студія телевізійних фільмів"
|
30,42857
|
91.
|
Вузький міст
|
ТОВ "Формат Фільм"
|
30,20000
|
92.
|
Пригоди мови
|
ТОВ "Кей Анімейшен Студіо"
|
30,12500
|
93.
|
Україна-Нато. Спільна перемога
|
ТОВ "Мейнстрім Пікчерз"
|
29,55556
|
94.
|
Трипільський світ
|
ТОВ "Інсайт Медіа"
|
29,30000
|
95.
|
Поліцейська академія
|
ТОВ "Тет-Продакшн"
|
28,80000
|
96.
|
По сліду вовка
|
ТОВ "2016"
|
28,12500
|
97.
|
Ключі Софії
|
ТОВ "МіроГраф"
|
27,28571
|
98.
|
Виклик № 5
|
ТОВ "Тет-Продакшн"
|
25,40000
|
99.
|
Тарас Повернення
|
ТОВ "Інсайт Медіа" продюсерський центр
|
24,00000
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06.08.2018 14:34