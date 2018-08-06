Минкульт объявил результаты конкурса патриотических кинопроектов

Первое место в рейтинге заняла телеверсия фильма "Киборги".

Минкульт объявил результаты конкурса патриотических кинопроектов
Фото: www.ukrkino.com.ua

Министерство культуры обнародовало рейтинг участников второго тура конкурса проектов патриотической направленности.

На сайте Минкульта выложили рейтинг проектов со средними баллами от экспертов и отдельно – карточки с оценками каждого из 12 экспертов.

Согласно этому рейтингу, наибольший средний балл – у "Киборгов", телеверсии фильма Ахтема Сеитаблаева о защитниках Донецкого аэропорта.

В первой десятке – сериалы "Кайдашева семья XXI", "И будут люди", "Подорожники", фильм "Тарас Шевченко: Первый самурай" и другие.

Пока неизвестно, какой балл проходной и какие проекты получат финансирование.

Напомним, каждый эксперт оценивал каждый проект по пятибалльной шкале в категориях "оригинальность идеи", "актуальность темы", "социальная важность", "продюсерское видение" и т.д.

Полный рейтинг участников второго тура:

Назва кінопроекту

Виробник

Середній бал

1.

Кіборги

ТОВ "Ідас-Філм"

50,37500

2.

І будуть люди

ТОВ "Фільм Ю Ей Продакшн"

46,87500

3.

Один день і все життя

ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"

46,83333

4.

Подорожники

ТОВ "Стар Медіа"

46,75000

5.

Кайдашева сім'я ХХІ

ТОВ "Прокіно"

46,00000

6.

Код предків

Фреш Продакшн Ю Ей

45,88889

7.

Тарас Шевченко: Перший самурай

ТОВ "Крісті Фільм"

45,44444

8.

Таємниці великих Українців

ТОВ "Тет-Продакшн"

45,33333

9.

Ковчег

ТОВ "Пронто Фільм"

44,85714

10.

Украдений місяць. Кум

ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"

44,70000

11.

Роксолана

ТОВ "Анімаград"

44,66667

12.

Принцип насолоди

ТОВ "Стар Медіа"

44,55556

13.

Я був народжений не для війни

Фреш Продакшн Ю Ей

44,55556

14.

Клуб всезнайків

ТОВ "Анімаград"

43,88889

15.

Северин Наливайко. Остання битва!

ТОВ "ДІЯ ФІЛЬМ"

43,71429

16.

11 дітей з Моршина

СОЛАР МАДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ

43,63636

17.

Біль, що не минає

ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова"

43,55556

18.

Базиль

ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"

43,50000

19.

Рейнджер

ТОВ "Тет-Продакшн"

43,50000

20.

Серце всесвіту

ТОВ"ТелемирПродакшн"

43,42857

21.

Пульс

ТОВ "Студія "Кінороб"

43,25000

22.

Говоримо українською

ТОВ "Тет-Продакшн"

43,20000

23.

Мішень Антихриста

ТОВ "Ганзафільм"

42,88889

24.

Десь поряд

ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН"

42,70000

25.

Помилка в діагнозі

ТОВ "Ідас Фільм"

42,18182

26.

Прізвище в кишені

ТОВ "Новаторфільм"

41,90000

27.

"Побудувати місто(«Архітектори»)"

«ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»

41,85714

28.

Із зав’язаними очима

ТОВ "Сучасне Українське Кіно"

41,81818

29.

Шериф

ТОВ "Прокіно"

41,44444

30.

Більше, ніж іншим

Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженко

41,33333

31.

Лімб

ТОВ "Мейнстрім Пікчерз"

41,33333

32.

Від Данила до Вітовта

ТОВ "Степ Продакшн"

41,28571

33.

Цензорка

ТОВ "Артхаус Трафік"

41,20000

34.

Фелікс Австрія

ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ

ПРОДАКШН»

41,12500

35.

Додому

ТОВ "Лаймове Світло"

41,00000

36.

Номери

ТОВ "435 Філмс"

41,00000

37.

Гуцульський вестерн

ТОВ "КіноКвартал"

40,90000

38.

На СХІД

ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"

40,66667

39.

Дорога додому

ТОВ "Біг ХендФілмс"

40,62500

40.

Щедрик

ТОВ "Ама Віжн"

40,50000

41.

Україна всесвітня

ТОВ "Про Продакшн Україна"

40,22222

42.

Сага

ТОВ "Три-Я-Да Продакшн"

40,22222

43.

Слов'яни

ТОВ "Медійна група європейського партнерства"

39,88889

44.

Козаки

ТОВ "Ай К'ю"

39,77778

45.

Висота 307,5

ФОП Дріз Олександр Якович

39,42857

46.

Імені Виговського

ТОВ "Кіностудія "Кінематографіст"

39,42857

47.

Док на прийомі

ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна

39,33333

48.

Ваш Василь

ТОВ "Анімаційна студія "Ум-Груп"

39,16667

49.

Наш капелан

ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"

38,62500

50.

Третій син каменяра

ТОВ "Ганзафільм"

38,50000

51.

Бес

ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»

38,33333

52.

Веронські скарби

ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"

38,25000

53.

Національний музей

ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм"

38,12500

54.

Хартлар_#Старі

ТОВ "Атасов Фільм Тревел"

38,00000

55.

Петрик

ТОВ "Студіо Капі"

37,80000

56.

Мова кольорова

ТОВ "Новаторфільм"

37,70000

57.

Три Івани

ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн"

37,60000

58.

Князь Володимир

ТОВ "Нова Фільм"

37,00000

59.

Сковорода

ТОВ "Т.Т.М."

37,00000

60.

Крутий заміс

ФОП Малярчук С. Ю.

36,80000

61.

АУ

ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"

36,71429

62.

Хто створив Змієві вали

ТОВ "Біг Хенд Філмс"

36,00000

63.

Повернення

Студія «Золоте Руно"

35,90000

64.

Забуті

ТОВ ДИРЕКТОРІЯ КІНО

34,88889

65.

Цар Плаксій та Лоскотон

ТОВ "Кей АнімейшенСтудіо"

34,75000

66.

Вибір

ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост"

34,57143

67.

Кіно-Перформанс. Народний Малахій!

ФОП Грачова Надія Сергіївна

34,16667

68.

Містер Гелікоптер (Сікорський)

ПП "Кіностудія "Інтерфільм"

34,00000

69.

Сергій з Феодосії

ФОП Поліщук Юлія Олександрівна

34,00000

70.

Стефа

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ"

33,72727

71.

Україна. Становлення нації. P.S. 2013-2018

ТОВ "Фест-Земля-Плюс"

33,57143

72.

Визвольний рух України або Справжні бандерівці

Студія « Золоте Руно"

33,50000

73.

7 рота. Різдво в аду

ТОВ "Мудрець"

33,33333

74.

Максим Оса

ТОВ "Пронто Фільм"

33,33333

75.

Яків

ТОВ "Пронто Фільм"

33,12500

76.

Кузюка

ТОВ "Анімаційна студія "Ум-Груп"

32,90000

77.

Бліндаж

ТОВ "Директорія кіно"

32,87500

78.

Четверта війна Ігоря Момота. Репортаж-реквієм

ТОВ "Мудрець"

32,71429

79.

Імперія козаків та відьом

Студія « Золоте Руно"

32,28571

80.

Безодня

ТОВ "Т.Т.М."

32,20000

81.

Анна київська, королева Франції

Студія « Золоте Руно"

32,12500

82.

Іловайськ

ТОВ "ІнсайтМедіа" продюсерський центр

31,50000

83.

Дзвін св. Софії

ТОВ "МіроГраф"

31,42857

84.

Анатра-Анасаль

ТОВ "ІнсайтМедіа" продюсерський центр

31,37500

85.

Мистецтво волі. Ніл Хасевич

ТОВ "ІнсайтМедіа"

31,33333

86.

Клейноди

ТОВ "Інсайт Медіа"

31,20000

87.

Воля

ТОВ "Пронто Фільм"

31,10000

88.

Ціна свободи

ТОВ "Три-Я-Да Продакшн"

30,88889

89.

Грицько Кобиляча смерть

ТОВ "Галєрі Віжн"

30,80000

90.

І я так жив

ГО "Український альманах"/ ДП "Українська студія телевізійних фільмів"

30,42857

91.

Вузький міст

ТОВ "Формат Фільм"

30,20000

92.

Пригоди мови

ТОВ "Кей Анімейшен Студіо"

30,12500

93.

Україна-Нато. Спільна перемога

ТОВ "Мейнстрім Пікчерз"

29,55556

94.

Трипільський світ

ТОВ "Інсайт Медіа"

29,30000

95.

Поліцейська академія

ТОВ "Тет-Продакшн"

28,80000

96.

По сліду вовка

ТОВ "2016"

28,12500

97.

Ключі Софії

ТОВ "МіроГраф"

27,28571

98.

Виклик № 5

ТОВ "Тет-Продакшн"

25,40000

99.

Тарас Повернення

ТОВ "Інсайт Медіа" продюсерський центр

24,00000



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