Освобожденный из роSSийской тюрьмы Костенко получил перелом руки, - Денисова

Омбудсмен не уточнила обстоятельства получения травмы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Александр Костенко, который 3 августа вышел из тюрьмы в РоSSии, получил перелом руки.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что Костенко обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию.

Омбудсмен не уточнила обстоятельства получения травмы. В заявлениях об освобождении Костенко и его встрече с консулом о физических увечьях украинца не сообщалось.

Напомним, Кабинет министров предоставил освобожденному украинцу временное жилье.

Костенко вернулся в Украину сегодня днем. Он отбывал наказание в колонии общего режима роSSийского города Кирово-Чепецк в Кировской области. По версии роSSийского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного РоSSии Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение – "оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы".


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