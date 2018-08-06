Лауреат Гонкуровской премии написал письмо поддержки Сенцову

Джонатан Литтел считает, что Сенцов борется за право всех жить без роSSийской агрессии.

Лауреат Гонкуровской премии написал письмо поддержки Сенцову
Фото: LB.ua

Американский писатель и лауреат престижной литературной премии Франции Джонатан Литтелл написал открытое письмо украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заключенному в роSSийской колонии.

Текст письма опубликовала The Guardian.

"Дорогой Олег Геннадьевич Сенцов, ты вероятно чувствуешь себя очень одиноким в исправительной колонии Лабытнанги, самой северной тюрьмы РоSSии, так далеко от Украины и родных. Я пишу тебе, не зная, дойдет ли это письмо к тебе, но хочу, чтобы ты знал, что ты не один: есть много людей во всем мире - таких же как ты режиссеров, писателей, журналистов, активистов и просто обычных людей, думают о тебе, поддерживают тебя и всем сердцем желают видеть тебя свободным", - говорится в письме.

Литтел добавил, что представляет себе страх и отчаяние семьи Сенцова, которые цепляются за любую надежду.

"Идет 82 день с тех пор, как ты объявил голодовку. Ты сделал это, чтобы выразить протест не только против несправедливости своего заключения, но и чтобы освободить также 65 своих соотечественников, заключенные в тюрьмах РоSSии по тяжким обвинениям. Этот жест, голодовка до смерти, является одним из наиболее жестких форм протеста, которые человек может сделать. В твоем случае тем более, поскольку двое твоих детей ждут тебя в Крыму (где тебя и арестовали) с бабушкой, поскольку твоя жена была вынуждена бежать из Украины. Можно только представить их страх, их страдания и отчаяние, с которыми они цепляются за малейшую надежду. Однако, несмотря ни на что, твое решение начать это голодание полностью оправдано", - написал Литтел.

Писатель поблагодарил Сенцова за борьбу и добавил, что он борется "ради жителей всего мира, за их право жить без роSSийской агрессии".

"Русский режим понимает только одно: силу и баланс сил. Это то, что ты хорошо осознал, и для меня это объясняет твой поступок начать голодать: это способ изменить баланс силы, перенести в свою пользу и, возможно, повернуть его против своих преследователей", - отметил Литтел.

Джонатан Литтелл - американско-французский писатель, лауреат Гонкуровской премии 2006 года за роман "Благоволительницы".

Напомним, Олега Сенцова задержали роSSийские спецслужбы в аннексирована Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

25 августа 2015 Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал его виновным в организации террористической группировки и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая 2018 Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РоSSии. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, украинский режиссер намерен голодать до конца.

Поддержку Сенцова и требования его освобождения выразили общественные деятели Чехии, роSSийские писатели и ученые, ПАСЕ, PEN International, режиссеры Франции, Посольство США в Украине, Евросоюз, ОБСЕ, Amnesty International, Совет Европы, МИД Канады, МИД Великобритании, МИД Литвы, Сейм Польши, послы "большой семерки", чешские сенаторы, Human Rights Watch, правительство Канады и другие.

Активисты в Украине и во всем мире продолжают требовать от РоSSии и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинский. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.


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