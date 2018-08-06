ОБСЕ напомнила Украине о необходимости продлить закон об особом порядке управления на Донбассе

В прошлом году продление далось Верховной Раде с большим трудом.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе попросила Верховную Раду снова продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко, которая также участвует в работе трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ , РоSSия) в Минске.

"К руководству ВР (спикеру и заместителям) обратился специальный представитель главы ОБСЕ , представитель в ТКГ Мартин Сайдик. В своем письме Мартин Сайдик обращает внимание на то, что действие закона Украины, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пролонгированного на год в октябре 2017-го, заканчивается осенью", - написала она в фейсбуке.

"В письме Мартин Сайдик также отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. И также дало бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий", - добавила она.

Геращенко отметила, что поддерживают продление закона не только в ОБСЕ , но и в странах Евросоюза и в США . РоSSия, с другой стороны, рассчитывает на то, что украинский парламент откажется это сделать.

"Какой сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях, по кремлевскому плану, как в ноябре 14-го, готовятся к «выборам». Кремль ожидает (небезосновательно), что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украину обвинят в срыве политического блока, и друзья Кремля в ЕС , мечтающие об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут «выборы», в которых Кремль также обвинит Киев ", - заявила она.

Поэтому Геращенко намерена в начале сентября, на первом согласительном совете нового созыва, инициировать дискуссию о вопросе продления закона.

"Голосование будет непростым и интересным и точно покажет, кто прилагает усилия для того, чтобы ЕС продлил санкции, а кто заинтересован в снятии санкций с РФ ", - добавила она.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать, - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Этот срок истекал 18 октября 2017 год, но его продлили на год.

Закон об особом статус пока не действует и не будет действовать, пока РоSSия не выведет войска с Донбасса.

В принятом законе отдельно прописали, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 соответствующего закона, "в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".