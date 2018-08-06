Освобожденный из роSSийской тюрьмы политзаключенный Костенко вернулся в Украину

Политзаключенный был освобожден из роSSийской колонии 3 августа.

Освобожденный из роSSийской колонии украинец Александр Костенко пересек границу РФ и уже вечером приедет в Киев .

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Как сообщили меня госсекретарь МИДа Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли роSSийско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве ", - написала она в Фейсбуке.

Геращенко также отметила, что во второй половине дня в МИД состоится брифинг, на котором дипломаты расскажут обо всех усилиях представителей власти и дипломатического корпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ .

"Украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений, или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов. Наша задача - освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа. Все остальные вопросы- в другие органы и структуры", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, Костенко арестовали в Крыму 8 февраля 2015 года. По данным обвинения, он бросил камень в сотрудника крымского подразделения "Беркут" 18 февраля 2014 в Мариинском парке возле здания парламента Украины.

Подконтрольный Кремлю суд Симферополя приговорил его за это к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения.

Костенко своей вины не признал. В конце февраля 2016 года президиум Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение - "оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы".

Костенко отбывал наказание в колонии общего режима роSSийского города Кирово-Чепецк в Кировской области. 3 августа он вышел на свободу.