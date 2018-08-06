В РоSSии начали выпускать заключенных по аналогу "закона Савченко"

Первым стал хакер Аникеев из группировки "Шалтай-Болтай".

В РоSSии начали выпускать заключенных по закону, который засчитывает один день под стражей за полтора дня в колонии. Первым стал лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, которого в 2017 году приговорили к двум годам колонии.

Срок его наказания истекал в ноябре, пишет ТАСС.

"Аникеев стал первым в РоSSии заключенным, к которому применили новый закон о зачете одного дня в СИЗО за полтора в колонии. После пересчета было установлено, что он отбыл срок наказания, после чего был отпущен на свободу", - рассказал агентству адвокат Аникеева Руслан Коблев.

Хакерская группа "Шалтай-Болтай" занималась взломом аккаунтов чиновников и предпринимателей для последующей продажи. Аникеев в группе носил псевдоним Льюис.

Напомним, что в Украине действовал подобный закон, позволявший засчитывать день в СИЗО за два дня основного срока заключения. Его отменили, так как слишком много тех, кто вышел на свободу, снова совершали преступления, в том числе тяжкие. Закон прозвали "законом Савченко", так как это была первая законодательная инициатива народного депутата Надежды Савченко.

В РоSSии свой "закон Савченко" приняли в июне 2018 года.