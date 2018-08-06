Япония выразила протест РоSSии из-за размещения истребителей на Итурупе

РФ наращивает военную активность на четырех Курильских островах.

Правительство Японии выразило протест РоSSийской Федерации в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.

Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

Протест был выражен Министерству иностранных дел РФ через посольство в Москве.

"Действия Москвы идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления", - сказал Суга.

Он также отметил, что правительство Японии продолжит вести диалог с роSSийской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (южной части Курильской гряды).

О том, что истребители Су-35С заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный на острове Итуруп, сообщил 3 августа Sakhalin.info. В конце июля Япония заявила, что РоSSия наращивает военную активность на четырех Курильских островах и призвала РоSSию принять меры для ее снижения.

Напомним, ранее РоSSия разместила береговые ракетные комплексы "Бал" на острове Кушашир и "Бастион" на Итурупе.