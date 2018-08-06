Япония выразила протест РоSSии из-за размещения истребителей на Итурупе

РФ наращивает военную активность на четырех Курильских островах.

Япония выразила протест РоSSии из-за размещения истребителей на Итурупе
ВМФ РоSSии на Курильских островах
Фото: topwar.ru

Правительство Японии выразило протест РоSSийской Федерации в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.

Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

Протест был выражен Министерству иностранных дел РФ через посольство в Москве.

"Действия Москвы идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления", - сказал Суга.

Он также отметил, что правительство Японии продолжит вести диалог с роSSийской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (южной части Курильской гряды).

О том, что истребители Су-35С заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный на острове Итуруп, сообщил 3 августа Sakhalin.info. В конце июля Япония заявила, что РоSSия наращивает военную активность на четырех Курильских островах и призвала РоSSию принять меры для ее снижения.

Напомним, ранее РоSSия разместила береговые ракетные комплексы "Бал" на острове Кушашир и "Бастион" на Итурупе.

Курильские острова - предмет территориального спора между Россией и Японией со времен Второй мировой войны. В феврале прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что острова не будут передавать во временное пользование Японии. Ранее, в конце 2016-го года, Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Также премьер Японии призвал Путина заключить мирный договор по Курилам.


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