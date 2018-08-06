За сутки на Донбассе ранены двое военных

Боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе ранены двое военных
Фото: facebook/pressjfo.news

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе, в том числе четырежды - из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по позициям военных у Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Также террористы обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Гнутово из 82-мм минометов, а защитники Лебединского оказались под огнем минометов калибра 120 мм.

В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток боевики четыре раза открывали огонь - у Крымского, Марьинки и Лебединского. Один боец ООС получил ранения.

По данным разведки, в ходе боевых действий уничтожены два боевика, семеро ранены.

Напомним, в воскресенье, 5 августа, боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один военнослужащий был ранен.


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