Покушение на Мадуро: в Венесуэле задержаны 11 журналистов

После покушения на президента Николаса Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов, включая иностранных.

Об этом сообщила Национальная профсоюз работников венесуэльской прессы в своем Twitter, передает Укринформ.

«11 журналистов и работников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы осуждаем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию», — говорится в сообщении.

Профсоюз также опубликовал имена задержанных представителей СМИ, в частности это сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

Ранее в воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

Как сообщалось, 6 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено нападение – от взрыва пострадало 7 человек, хотя сам президент травм не получил. После этого венесуэльский президент заявил о причастности к покушению на него президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, однако колумбийское правительство категорически отвергло эти обвинения.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя доселе неизвестная повстанческая группировка под названием «Фланелевые солдаты».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
У члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документовУ члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документов
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Венесуэлы заявили о покушении на президента Мадуро с помощью дроновВласти Венесуэлы заявили о покушении на президента Мадуро с помощью дронов
В СМИ появились новые подробности убийства роSSийских журналистов в ЦАРВ СМИ появились новые подробности убийства роSSийских журналистов в ЦАР
Регламентный комитет считает правильным создание "гетто" для журналистов в Раде, - ЧерваковаРегламентный комитет считает правильным создание "гетто" для журналистов в Раде, - Червакова
Полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийствоПолиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство
В Италии задержаны шесть человек, вербовавших наемников для "Л/ДНР"В Италии задержаны шесть человек, вербовавших наемников для "Л/ДНР"
Бельгия вводит для своих журналистов плату за проверку безопасности на саммитах ЕСБельгия вводит для своих журналистов плату за проверку безопасности на саммитах ЕС
В Африке убили роSSийских журналистов, снимавших фильм о наемниках "Вагнера"В Африке убили роSSийских журналистов, снимавших фильм о наемниках "Вагнера"
Союз журналистов требует публичного отчета о расследовании убийства ШереметаСоюз журналистов требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета
Парубий пообещал, что кулуары Рады для журналистов не закроютПарубий пообещал, что кулуары Рады для журналистов не закроют
Пашинский пригласил журналистов на следственный эксперимент по "Молоту". Аккредитоваться туда оказалось невозможнымПашинский пригласил журналистов на следственный эксперимент по "Молоту". Аккредитоваться туда оказалось невозможным
Последние новости
Подгружаем последние новости