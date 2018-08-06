Покушение на Мадуро: в Венесуэле задержаны 11 журналистов

После покушения на президента Николаса Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов, включая иностранных.

Об этом сообщила Национальная профсоюз работников венесуэльской прессы в своем Twitter , передает Укринформ.

«11 журналистов и работников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы осуждаем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию», — говорится в сообщении.

Профсоюз также опубликовал имена задержанных представителей СМИ , в частности это сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

Ранее в воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

Как сообщалось, 6 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено нападение – от взрыва пострадало 7 человек, хотя сам президент травм не получил. После этого венесуэльский президент заявил о причастности к покушению на него президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, однако колумбийское правительство категорически отвергло эти обвинения.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя доселе неизвестная повстанческая группировка под названием «Фланелевые солдаты».