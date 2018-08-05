280 тысяч украинцев оформили, но не забрали загранпаспорт

Документы после года хранения отправляют на утилизацию.

По состоянию на июнь 2018 года в Украине было больше 280 тысяч человек, которые заплатили за оформление заграничного паспорта прошли процедуру, но не явились вовремя в подразделения Государственной миграционной службы для его получения.

Об этом говорится на сайте ГМС.

Согласно нормативным требованиям, документы хранятся до одного года от даты оформления, а оплаченные за оформление средства владельцам утилизируемых паспортов Миграционная служба не возвращает.

С момента внедрения паспортов гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем - с января 2015 по август 2018 года оформлено около 9,5 миллионов биометрических документов.

Напомним, что в 2017 году после в связи с введением безвизового режима в Украине возникли огромные очереди на загранпаспорт. В результате этого срочное оформление паспорта занимало месяц вместо 7 дней, а несрочное – 2-3 месяца вместо 20 дней.

Из-за ажиотажного спроса на биометрические загранпаспорта полиграфкомбинат "Украина" был вынужден закупить вторую линию для печати бланков. Ее ввели в эксплуатацию в начале 2018 года. Но окончательно ликвидировать очереди удалось только в конце июля 2018 года.