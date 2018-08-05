РоSSийского дипломата вызвали в Госдепартамент для дачи объяснений

РФ обвиняют в агрессивной пропаганде в социальных сетях.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал временного поверенного в делах РоSSии в США Дмитрия Жирнова для дачи объяснений по поводу роSSийской пропаганды в соцсетях. В Вашингтоне расценивают это как вмешательство Москвы во внутренние дела США .

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал поверенного в делах РоSSии Жирнова, чтобы получить ответ о попытках Кремля использовать аккаунты в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США . Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала Нойерт.

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп причислил РоSSию и Китай к странам, которые вмешиваются во внутренние дела США .