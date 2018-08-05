Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен

Возле Гнутово стреляли из миномета калибра 82 мм.

В воскресенье, 5 августа, боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военный был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции объединенных сил.

Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь. Возле Гнутово стреляли также из миномета калибра 82 мм.

Несмотря на обстрелы, как утверждается, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, что 4 августа боевики на Донбассе 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения