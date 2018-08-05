Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен

Возле Гнутово стреляли из миномета калибра 82 мм.

Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен
Фото: Владислав Мусиенко

В воскресенье, 5 августа, боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военный был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции объединенных сил.

Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь. Возле Гнутово стреляли также из миномета калибра 82 мм.

Несмотря на обстрелы, как утверждается, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, что 4 августа боевики на Донбассе 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения


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