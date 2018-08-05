Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен
Возле Гнутово стреляли из миномета калибра 82 мм.
В воскресенье, 5 августа, боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военный был ранен.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции объединенных сил.
Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь. Возле Гнутово стреляли также из миномета калибра 82 мм.
Несмотря на обстрелы, как утверждается, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Напомним, что 4 августа боевики на Донбассе 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения
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Политика
05.08.2018 17:06