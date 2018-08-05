Жизни раненых под Марьинкой полицейских угрозы нет, - МВД

Они попали под обстрел снайпера боевиков.

Жизни раненых под Марьинкой полицейских угрозы нет, - МВД
Фото: Artem ShevchenkoFacebook

Жизни раненых под Марьинкой 4 августа полицейских угрозы нет. Правоохранителей спасли бронежилеты. Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Полиция на передке. Воюет и рискует. Пули в бронежилет и в приклад автомата. Они и спасли. Легкое дыхание смерти почувствовали оба - от того и веселые, что живы", - сообщил Шевченко, добавив, что сейчас жизни полицейских ничего не угрожает.

Пострадавшие лейтенанты полиции Андрей Пустовой и Илья Сидоренко госпитализированы в больницу Мечникова в Днепре.

Под обстрел снайпера боевиков полицейские попали, в субботу, 4 августа, в 11:00 во время патрулирования на окраине города Марьинка Донецкой области. Полицейские служат в полке "Днепр-1" из состава ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, вчера на Донбассе погиб украинский военный.


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