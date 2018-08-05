Власти Венесуэлы заявили о покушении на президента Мадуро с помощью дронов

По другой версии, в соседнем доме взорвался баллон с газом.

В министерстве связи Венесуэлы сообщили о покушении на президента Николаса Мадуро, которое совершили с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой. Мадуро не пострадал, ранения получили семеро солдат Национальной гвардии. Об этом пишет русская служба Би-Би-Си.

Прямая трансляция выступления венесуэльского лидера во время военного парада была прервана в субботу, 4 августа. Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх. После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась. Беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

#Ahora la cadena nacional del presidente Nicol?s Maduro fue interrumpida. El audio del mandatario fue cortado y luego se observ? a militares corriendo de forma desordenada. pic.twitter.com/S14NDGDeXi — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 4 серпня 2018 р.

Местное издание El Nacional сообщило о звуках взрывов со ссылкой на очевидцев. О взрыве также сообщило агентство Франс пресс.

Инцидент произошел, когда Мадуро выступал во время парада по случаю 81-й годовщины национальной армии.

Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент.

На фотографиях в социальных сетях видно, как охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами после нападения.

Фото: China Xinhua NewsTwitter

Фото: China Xinhua NewsTwitter

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил: "Летательный аппарат взорвался возле меня, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв".

Мадуро обвинил в нападении руководство соседней Колумбии, не представив никаких доказательств. Богота причастность к покушению отрицает.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", - цитирует Reuters слова Мадуро.

По другой версии, как передает Associated Press со ссылкой на пожарных, во время речи Мадуро в соседнем многоэтажном доме взорвался баллон с газом.

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Также агентство пишет, что Мадуро, скорее всего, воспользуется ситуацией, чтобы очистить нелояльных чиновников и еще больше ослабить свободу в стране.

Мадуро занял пост президента в 2013 году после Уго Чавеса. С тех пор, его администрация не раз сталкивались с обвинениями в нарушении прав человека и попытках подорвать демократические устои. Оппоненты Мадуро считают его безжалостным диктатором, который преследует своих политических соперников.

В мае 2018 Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях, сотни тысяч людей вышли на акции протеста. В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Некоторые страны заявили, что не признают результаты выборов.