Ким Чен Ын сам определит сроки денуклеаризации КНДР, - Помпео
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, согласно договоренностям между Пхеньяном и Вашингтоном, сам определит сроки окончательной денуклеаризации.
Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Channel News Asia госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сингапуре на саммите АСЕАН.
«Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены председателем Кимом, по меньшей мере, отчасти. Это его решение», — сказал М.Помпео.
«Мир должен чувствовать себя спокойнее, чем до саммита между двумя лидерами, когда у нас была сложная ситуация с запуском ракет, ядерными испытаниями. Ничего из этого ни разу не произошло с 12 июня (дата первой встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре — ИФ)», — добавил госсекретарь.
Вместе с тем М.Помпео подчеркнул, что, несмотря на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации Корейского полуострова.
«Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся», — сказал М.Помпео.
Также госсекретарь выразил надежду на улучшение диалога с Пхеньяном после того, как власти КНДР выполнили договоренности по передаче останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне1950-1953 гг.
«Мы взволнованы тем, что власти КНДР выполнили обязательства в процессе передачи останков американских военных на прошлой неделе. Мы надеемся, что этот процесс (налаживания диалога —
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