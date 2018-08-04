15 июля Бутину арестовали в Вашингтоне.

РоSSиянка Мария Бутина, , арестованная в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии, имела прямые контакты с высокопоставленным представителем президентской кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщила в пятницу The Washington Post, основываясь на официальном отчете, переданному комитету Сената США по вопросам разведки.

"Мария Бутина, роSSийская активистка в области прав на владение оружием, которой в прошлом месяце были выдвинуты обвинения как не зарегистрированному агенту Кремля, за несколько недель до выборов в 2016 году находилась в контакте с бывшим помощником кампании Трампа, который должен был войти в президентскую переходную команду", - пишет издание со ссылкой на документы.

Это свидетельствует о том, что Бутина была более приближена к окружению президента Трампа, чем считалось ранее, уточняется в публикации.

В документах говорится о контактах Бутиной с Джеффри Гордоном, который в течение шести месяцев занимал пост директора национальной безопасности в кампании Трампа. Ему также была предложена возможность продолжить выполнять эти функции в так называемой переходной команде президента – после выборов (в ноябре 2016 года) до инаугурации (в январе 2017 года).

По информации издания, Бутина встретилась с Гордоном на вечеринке в резиденции швейцарского посла 29 сентября 2016 года (в этот момент Гордон уже покинул команду Трампа), после чего они начали общаться по электронной почте.

Спустя некоторое время Бутина пригласила Гордона на общественный ужин, организованный Джорджем О'Нилом-младшим, наследником династии Рокфеллеров, однако Гордон отказался, при этом общение между ними продолжилось, отмечает газета.

В публикации The Washington Post говорилось, что однажды Гордон предложил россиянке вместе сходить на концерт рок-группы Styx, а также пригласил на вечеринку честь своего дня рождения.

Напомним, гражданку РФ Марию Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. До этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям - 15 лет лишения свободы.

Как стало известно, Бутина принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.