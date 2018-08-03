С начала года украинцы оформили более 3 млн загранпаспортов, - ГМС
В июле загранпаспорт оформили более 440 тыс. граждан Украины.
С начала 2018 граждане Украины оформили более 3 млн паспортов для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы в Facebook.Также 725 тыс. украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карточек с начала года. Только в течение июля этого года миграционная служба выдала около 100 тыс. таких паспортов.
Что касается загранпаспортов, их в июле оформило более 440 тыс. граждан Украины.
В конце июля министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что Украине удалось ликвидировать очереди на загранпаспорт, возникшие в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом.
Напомним, что из-за ажиотажного спроса на биометрические загранпаспорта полиграфкомбинат "Украина" был вынужден закупить вторую линию для печати бланков. Ее ввели в эксплуатацию в начале 2018 года.
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