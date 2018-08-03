В Ровно замглавы управления Гоструда задержана на взятке в 75 тыс. гривен

Чиновнице грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В Ровно правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника областного управления Гоструда, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

За 75 тыс. гривен взятки работник контролирующего органа пообещала предпринимателю при проверке составить акт инспекционного посещения без штрафных санкций и в дальнейшем не создавать искусственных препятствий в его предпринимательской деятельности.

"Вчера, 2 августа, оперативники Управления защиты экономики Нацполиции задержали чиновницу. При осмотре личных вещей правоохранители изъяли 75 тыс. гривен, полученных в качестве взятки", - говорится в сообщении.

По факту вымогательства взятки военной прокуратурой Ровенского гарнизона Западного региона Украины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Чиновнице грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее в пятницу сообщалось, что первого заммэра Переяслава-Хмельницкого задержали за взятку в 30 тысяч долларов.