Двух украинских водителей рейсового автобуса "Винница-Москва" арестовали в РоSSии
Украинские правозащитники причисляют дело к политическим.
Украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работают водителями автобуса "Винница-Москва" задержали во время рейса на территории РоSSийской Федерации. Это произошло несколько месяцев назад, сообщает 24 канал.
"Тогда вроде в автобусе нашли четыре пакета с оружием и взрывными устройствами. На место сразу же прибыла группа ФСБ и арестовали обоих водителей", - говорится в сообщении.
По словам адвоката 43-летнего Олега Чабана, передать пакеты рейсом согласился его коллега Александр Манчур. Однако, что внутри - он не знал. Жена о задержании Олега Чабана узнала в мае. Украинских дипломатов россияне же известили не через три дня, согласно с международным правом, а лишь через месяц.
"К сожалению, ситуация такова в РоSSии, что не единственный случай, когда права наших граждан с учетом, наверное, и политических соображений нарушаются и попираются таким наглым образом", - отметил адвокат Олега Чабана Юрий Белоус.
Запросы МИД с просьбой разрешить консулу посетить Чабана россияне игнорируют. Мужчины сейчас находятся в Брянском СИЗО. Тамошние следователи продлили им срок меры пресечения до сентября. Украинские правозащитники причисляют это дело к политическим.
Ранее сообщалось, что украинского адвоката Игоря Кияшко, который поехал в РоSSию за лекарствами для ребенка, задержади по обвинению в шпионаже.
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Политика
03.08.2018 19:46