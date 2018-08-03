Двух украинских водителей рейсового автобуса "Винница-Москва" арестовали в РоSSии

Украинские правозащитники причисляют дело к политическим.

Украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работают водителями автобуса "Винница-Москва" задержали во время рейса на территории РоSSийской Федерации. Это произошло несколько месяцев назад, сообщает 24 канал.

"Тогда вроде в автобусе нашли четыре пакета с оружием и взрывными устройствами. На место сразу же прибыла группа ФСБ и арестовали обоих водителей", - говорится в сообщении.

По словам адвоката 43-летнего Олега Чабана, передать пакеты рейсом согласился его коллега Александр Манчур. Однако, что внутри - он не знал. Жена о задержании Олега Чабана узнала в мае. Украинских дипломатов россияне же известили не через три дня, согласно с международным правом, а лишь через месяц.

"К сожалению, ситуация такова в РоSSии, что не единственный случай, когда права наших граждан с учетом, наверное, и политических соображений нарушаются и попираются таким наглым образом", - отметил адвокат Олега Чабана Юрий Белоус.

Запросы МИД с просьбой разрешить консулу посетить Чабана россияне игнорируют. Мужчины сейчас находятся в Брянском СИЗО . Тамошние следователи продлили им срок меры пресечения до сентября. Украинские правозащитники причисляют это дело к политическим.

Ранее сообщалось, что украинского адвоката Игоря Кияшко, который поехал в РоSSию за лекарствами для ребенка, задержади по обвинению в шпионаже.