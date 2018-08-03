Только три нардепа отдохнули в санаториях Рады в 2018, - КИУ
В прошлом году возможностью отдыха в таких заведениях воспользовались 4 парлементария.
Только три действующих народных депутата Украины в 2018 году отдохнули в учреждениях, находящихся в сфере управления Верховной Рады Украины.
Об этом Комитету избирателей Украины сообщили в аппарате Верховной Рады в ответ на информационный запрос.
Согласно сообщению, сейчас в сфере управления Верховной Рады находятся ГП "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Затока", расположенные в г. Скадовск Херсонской области, а также базы отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.
"В 2018 году в этих заведениях отдыхали вместе с семьями только три действующие народные депутата: Николай Люшняк (БПП), Игорь Артюшенко (БПП) и Константин Матейченко (Народный Фронт). Также в них отдохнули два народных депутата предыдущих созывов Тамара Прошкуратова и Ольга Гинзбург", - говорится в сообщении.
В прошлом году в санаториях Рады официально отдохнули четыре народных депутата восьмого созыва.
Ранее КИУ сообщал, что в июле в Раде ни разу не проголосовали 14 депутатов.
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