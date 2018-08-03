За 5 лет работы в Украине Манафорт официально заработал $14 млн

Сторона обвинения заявляет, что Манафорт получил 60 млн долларов за работу в Украине.

За 5 лет работы в Украине Манафорт официально заработал $14 млн
Фото: globallookpress.com

В процессе судебного слушания по делу бывшего главы президентской кампании Дональда Трампа и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта стало известно, что он отчитался о 14 млн долларов доходов с 2010 по 2014 год.

Согласно документам обвинения, Пол Манафорт заработал в Украине 60 млн долларов, предоставляя услуги политтехнолога, передает Голос Америки.

Когда Манафорт работал в Украине, он обнародовал доход в $504 тыс. в 2010 году, $3,1 млн - в 2011, $5,4 млн - в 2012, $1,9 млн - в 2013 и около $3 млн - в 2014 году.

Впрочем, по словам его бухгалтера Филиппа Айлиффа, Манафорт скрывал зарубежные счета. По словам Айлиффа, в 2011 году он спрашивал Манафорта, заинтересован ли тот в каких-либо иностранных счетах. Манафорт тогда ответил отрицательно.

По словам Айлиффа, некоторые иностранные компании, в контроле над которым обвиняется Манафорт, были клиентами бухгалтерской фирмы Айлиффа, но о связи этих компаний с Манафортом ему якобы не было известно.

Прокуратура в первый день слушаний заявила, что Манафорт получил из Украины по крайней мере 60 млн долларов, которые он скрыл от налогообложения.

За несколько дней судебного заседания между юристами Манафорта и командой прокурора Мюллера разгорелся спор о целесообразности приобщения к материалам дела 474 страниц, которые детального иллюстрируют работу Манафорта и его коллег в Украине. Юристы Манафорта утверждают, что это - "нерелевантные, лишние доказательства, на изучение которых уйдет много времени".

Прокуратура, в свою очередь, отмечает, что материалы, обнародованные в конце прошлой недели, "демонстрируют объем работы, которую выполнял Манафорт".

Напомним, против Манафорта выдвинуто обвинение в банковских и налоговых махинациях с целью скрыть миллион долларов, полученных от правительства Виктора Януковича. 69-летний Манафорт находится под стражей, после того как прокурорам удалось доказать, что он пытался повлиять на свидетелей по его делу.

Кроме Вирджинии, его также ждет суд в Вашингтоне. Там его обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, работая на зарубежное правительство.


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