Порошенко провел телефонный разговор с освобожденным из тюрьмы в РФ Костенко

Президент назвал наказание, которое Костенко отбыл в роSSийской колонии, незаконным.

Порошенко провел телефонный разговор с освобожденным из тюрьмы в РФ Костенко

Президент Петр Порошенко пообщался по телефону с Александром Костенко, который отбывал наказание в колонии в Кировской области (РФ) и вышел на свободу в пятницу.

Об этом глава украинского государства сообщил в соцсети.

Президент назвал наказание, которое Костенко отбыл в роSSийской колонии, незаконным. Также заметил, что Александр поблагодарил всех, кто его поддерживал в годы заключения.

"Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле!", - написал Петр Порошенко. Глава государства добавил, что Украина продолжает бороться за освобождение из роSSийской неволи всех украинцев, заключенных по политическим мотивам.

Осужденный к тюремному заключению Костенко отбывал наказание в колонии общего режима роSSийского города Кирово-Чепецк.

По версии роSSийского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного РоSSии Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение – "оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы".


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