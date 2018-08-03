Военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Участие в репетиции приняли все силовые структуры страны.
Фото: #twitter#.com/MVS_UA
В Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова прошла первая репетиция силовиков к военному параду в честь 27-летия Дня Независимости Украины.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.
Участие в репетиции приняли все силовые структуры страны - Национальная гвардия, Вооруженные силы, Служба безопасности, Государственная пограничная служба и другие.
3 серпня у Києві на злітній смузі авіаційного заводу ім. Антонова пройшло перше спільне тренування #НГУ та інших силових структур України до військового параду до Дня Незалежності ? pic.twitter.com/DOqqHcEU3o
"Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. Состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС и более 20 военный оркестров", - написал президент Петр Порошенко в своем микроблоге.
Наші військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності України. Відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад 20 військовий оркестрів.
Он также добавил, что в этом году на параде отдельной коробкой впервые будут маршировать женщины-военнослужащие.
Напомним, в апреле Порошенко поручил Кабинету министров организовать военный парад в Киеве 24 августа по случаю 27-й годовщины независимости Украины. В этом году в параде будет задействована военная техника.
В 2017 году парад состоялся без прохождения военной техники, но между Майданом Независимости и Европейской площадью действовала статическая выставка вооружений украинской армии.
В 2016 году по Крещатику проехали БМ "Булат", БМП-2, БМД-2, БТР-4Е, БТР-80, "Дозор-Б", американские Humvee, САУ "Гвоздика", САУ "Мста-С", БМ21 "Град", "Смерчи", ракетные комплексы "Точка У" и "Оса", ЗРК "Бук-М1", ЗРК С-300.
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