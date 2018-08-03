Военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости

Участие в репетиции приняли все силовые структуры страны.

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова прошла первая репетиция силовиков к военному параду в честь 27-летия Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter .

Участие в репетиции приняли все силовые структуры страны - Национальная гвардия, Вооруженные силы, Служба безопасности, Государственная пограничная служба и другие.

3 серпня у Києві на злітній смузі авіаційного заводу ім. Антонова пройшло перше спільне тренування #НГУ та інших силових структур України до військового параду до Дня Незалежності ? pic.twitter.com/DOqqHcEU3o — МВС України (@MVS_UA) 3 августа 2018 г.

"Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. Состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД , СБУ , ГСЧС, ГПС и более 20 военный оркестров", - написал президент Петр Порошенко в своем микроблоге.

Наші військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності України. Відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ , ДСНС, ДПСУ та понад 20 військовий оркестрів.



Святкуймо 27-му річницю Незалежності України разом! pic.twitter.com/CrZDixeqTU — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 августа 2018 г.

Он также добавил, что в этом году на параде отдельной коробкой впервые будут маршировать женщины-военнослужащие.

Напомним, в апреле Порошенко поручил Кабинету министров организовать военный парад в Киеве 24 августа по случаю 27-й годовщины независимости Украины. В этом году в параде будет задействована военная техника.

В 2017 году парад состоялся без прохождения военной техники, но между Майданом Независимости и Европейской площадью действовала статическая выставка вооружений украинской армии.

В 2016 году по Крещатику проехали БМ "Булат", БМП-2, БМД-2, БТР-4Е, БТР-80, "Дозор-Б", американские Humvee, САУ "Гвоздика", САУ "Мста-С", БМ21 "Град", "Смерчи", ракетные комплексы "Точка У" и "Оса", ЗРК "Бук-М1", ЗРК С-300.