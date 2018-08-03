Следствие считает, что мотивом для убийства Сармата стал бизнес

"Сейчас подозрения указывают на то, что мотив это - предпринимательская деятельность".

Следствие считает, что мотивом для убийства Сармата стал бизнес
Виталий Олешко (Сармат)
Фото: Facebook

Во время избрания меры пресечения для подозреваемых в убийстве бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат) озвучили основную версия досудебного следствия.

Об этом сообщает местное издание Berdyansk.biz.

Так, полиция и прокуратура считают, что Олешко убили "на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности".

Об этом объявил следственный судья Сергей Морока.

"Сейчас подозрения указывают на то, что мотив это - предпринимательская деятельность. Но на данный момент следственные действия продолжаются, допрашиваются все очевидцы и мотив может быть дополнительно установлен. Но на данный момент именно так", - заявил относительно мотивов следователь полиции Алексей Мартемьянов.

Напомним, сегодня суд в Бердянске арестовал четверых подозреваемых в убийстве Сармата на два месяца. Им вменяют совершение умышленного убийства по предварительному сговору (п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса). В подозрении говорится, что преступление совершено на почве личной неприязни.

Олешко был застрелен 31 июля в центре Бердянска. Подозреваемые были задержаны в тот же день.


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