Псевдоисторик из Запорожья получил звание заслуженного работника культуры

Награждение объясняют связями в обладминистрации.

Президент Украины Петр Порошенко ко Дню Конституции отметил государственными наградами десятки граждан Украины. Среди них оказался человек, который вряд ли заслуживает ее.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Речь идет о члене "Благотворительного фонда Лебедия" Андрее Авдеенко. Он получил почетное звание заслуженного работника культуры Украины "за высокие трудовые достижения и профессиональное мастерство".

Журналисты предполагают, что никаких достижений за ним не числится, а награждение произошло за счет связей в Запорожской областной государственной администрации.

Авдеенко называет себя академиком, историком и даже почетным адмиралом Военно-морских сил. Только вот звание академика ему присвоила общественная организация "Украинская академия наук", а не НАНУ; в своих исторических трудах он описывает Украину как колыбель европейской цивилизации, а Запорожье - колыбель Украины; а звания почетного адмирала не существует в природе.

"Фрик, таких много, и такую категорию называют городским сумасшедшим", - охарактеризовал Авдеенко журналист и кандидат исторических наук Эдуард Андрющенко.

Кандидатуру Авдеенко на присвоение почетного звания подавал фонд "Лебедия", председателем которого является Любовь Мороко. Ее муж - Владислав Мороко - является директором департамента культуры Запорожской ОГА. Этот орган направил ходатайство о награждении на стол губернатору Константину Брылю, который перенаправил его в Администрацию президента.

Авдеенко и руководителя Запорожской области нередко можно увидеть в одной компании. Брыль посещает мероприятия, инициированные Авдеенко, а Авдеенко в соцсетях активно защищает губернатора.

Теоретически кандидатуру Авдеенко должна была "срезать" комиссия государственных наград при президенте Украины, но ее члены получили проект указа в день его издания и ничего не могли бы сделать.

Лишать наград пост-фактум запрещено законом. Впрочем, прецедент уже существует. В 2017 году Порошенко наградил орденом Свободы автора книги "Козни близнецов - сионизма и коммунизма" Василия Квасновского. Возник скандал, и в Администрации президента поспешили заявить, что Квасновский попал в текст указа по технической ошибке.

Авдеенко прокомментировал расследование "Схем" в фейсбуке, назвав его фейком. "С таким пиаром уже можно смело идти в народные депутаты", - пошутил он.