Крымский активист Евромайдана Костенко вышел на свободу

Костенко в роSSийской колонии отбывал наказание за "избиение" беркутовца.

Осужденный в РоSSии крымский активист Евромайдана Александр Костенко вышел на свободу. Об этом сообщил журналист русской службы "Радио Свобода" Антон Наумлюк. Освобождение Костенко подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с Консулом Украины и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ . Он под юрисдикцией нашей страны. Я на связи с Консулом, держу ситуацию под контролем", - написала Денисова.

Осужденный к тюремному заключению Костенко отбывал наказание в колонии общего режима роSSийского города Кирово-Чепецк.

По версии роSSийского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного РоSSии Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение – "оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы".