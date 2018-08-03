В роSSийском СИЗО объявил голодовку бывший военный, обвиненный в шпионаже в пользу Украины

Минобороны Украины отрицает причастность Леонида Пархоменко к разведывательной работе.

В роSSийском СИЗО объявил голодовку бывший военный, обвиненный в шпионаже в пользу Украины
Задержание Леонида Пархоменко
Фото: real-vin.com

Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота РФ капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко, обвиняемый в шпионаже на Украину, объявил голодовку в СИЗО "Лефортово".

Об этом в своем блоге написал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

По словам правозащитника, Пархоменко голодает уже 18 дней.

"В ходе общения Пархоменко сообщил нам что при задержании его "ударяли о пол", но досказать подробности применения к нему физической силы ему запретил присутствовавший при общении заместитель начальника отдела режима и охраны Николай Иванов. На протяжении 18 суток Леонид Пархоменко голодает", - сообщил Еникеев.

По его словам, когда Пархоменко он начал объяснять членам ОНК причину голодовки, произнеся фразу: "в результате действий следователя начали травить мою семью" заместитель начальника отдела режима и охраны прервал беседу и приказал увести Пархоменко обратно в камеру.

Напомним, бывшего военнослужащего Черноморского флота РФ Пархоменко задержали в Севастополе в ноябре 2016 года.По утверждению ФСБ РоSSии, "Пархоменко, выполняя задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота". Его обвинили в госизмене ст. 275 УК РФ, он находится в СИЗО уже 20 месяцев.

По данным Министерства обороны Украины на территории Крыма нет ни украинских разведчиков, ни диверсантов. В списках на украинских политзаключенных, а также в списках на обмен фамилия Пархоменко не значится.


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