Дело о покушении на убийство Гандзюк передали в СБУ

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Уголовное производство о покушении на убийство херсонской активистки, сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк будет расследовать Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ ", - написал генпрокурор.

Также генпрокурор планирует провести координационное совещание правоохранительных структур в связи с серией нападений на общественных активистов, которые произошли в последние дни.

Напомним, утром 1 августа Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев .

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).