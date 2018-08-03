Боевики на Донбассе ранили четверых украинских военных
За прошедшие сутки в зоне боевых действий зафиксировано 28 обстрелов.
За прошедшие сутки, 2 августа, в зоне боевых действий на Донбассе боевики совершили 28 обстрелов, в том числе один раз - из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино.
Наши позиции у Водяного боевики обстреляли из запрещенных минометов калибром 82 мм.За минувшие сутки четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала суток 3 августа боевики роSSийских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.
По данным разведки двое оккупантов погибло и один получил ранения.
Напомним, накануне в результате боевых действий на Донбассе получили ранения пятеро украинских солдат, один пропал без вести.
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