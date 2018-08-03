Первого заммэра Переяслава-Хмельницкого задержали за взятку

Чиновника подозревают в получении денег за право аренды земли.

Первого заммэра Переяслава-Хмельницкого задержали за взятку
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Служба безопасности Украины и органы прокуратуры 2 августа задержали первого заместителя мэра Переяслава-Хмельницкого (Киевская область).

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Первого вице-мэра Переяслава-Хмельницкого вместе с начальником общего отдела исполкома Переяслав-Хмельницкого горсовета (тоже задержан) подозревают в получении денег за передачу права аренды 4,5 га земли. Луценко заявил, что чиновники просили 30 тысяч долларов, сколько получили - пока не сообщается.

Должности первого заместителя мэра в Переяславе занимает Григорий Карнаух, начальника общего отдела - Виктория Брень.

Напомним, что в конце июля за взятку был задержан заместитель мэра Каменки-Днепровской Михаил Антоник.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Богословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срокБогословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срок
Блок рекламы


Похожие новости
Главу Виноградовской РГА в Закарпатской области задержали за взяточничествоГлаву Виноградовской РГА в Закарпатской области задержали за взяточничество
Старший инспектор киевской таможни задержана за взятку почти в $3,5 тысячиСтарший инспектор киевской таможни задержана за взятку почти в $3,5 тысячи
Прокурора из Жмеринки задержали за взятку $6 тысячПрокурора из Жмеринки задержали за взятку $6 тысяч
В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возрастаВ Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста
На крестном ходе УПЦ МП задержали активистовНа крестном ходе УПЦ МП задержали активистов
Бывшего члена Совфеда РоSSии задержали в ИталииБывшего члена Совфеда РоSSии задержали в Италии
На КПВВ "Марьинка" задержали медсестру боевиков "ДНР"На КПВВ "Марьинка" задержали медсестру боевиков "ДНР"
Заммэра Днепра Яника Мерило попала в ДТПЗаммэра Днепра Яника Мерило попала в ДТП
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
На Закарпатье задержали двенадцать нелегальных мигрантов из ВьетнамаНа Закарпатье задержали двенадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама
Последние новости
Подгружаем последние новости