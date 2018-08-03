Первого заммэра Переяслава-Хмельницкого задержали за взятку

Чиновника подозревают в получении денег за право аренды земли.

Служба безопасности Украины и органы прокуратуры 2 августа задержали первого заместителя мэра Переяслава-Хмельницкого (Киевская область).

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Первого вице-мэра Переяслава-Хмельницкого вместе с начальником общего отдела исполкома Переяслав-Хмельницкого горсовета (тоже задержан) подозревают в получении денег за передачу права аренды 4,5 га земли. Луценко заявил, что чиновники просили 30 тысяч долларов, сколько получили - пока не сообщается.

Должности первого заместителя мэра в Переяславе занимает Григорий Карнаух, начальника общего отдела - Виктория Брень.

Напомним, что в конце июля за взятку был задержан заместитель мэра Каменки-Днепровской Михаил Антоник.