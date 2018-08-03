В СМИ появились новые подробности убийства роSSийских журналистов в ЦАР

Водитель убитых в Центральноафриканской республике журналистов заявил, что россияне, по его впечатлению, понимали язык напавших на них боевиков.

Об этом сообщает местное интернет-издание Сorbeau news, ссылаясь на несколько неназванных источников.

Шофер, который выжил в результате нападения, рассказал, что на них напали вооруженные люди, не говорившие ни на местном языке, ни по-французски. «Как ни странно, трое роSSийских журналистов, судя по всему, хорошо понимали, что им говорили напавшие», — пишет Сorbeau news. По его данным, сейчас водитель находится в Банги под стражей.

Также журналисты, отправляясь в Кага-Бандоро, «якобы позаботились о том, чтобы попросить совета у соотечественников — роSSийских военнослужащих в Банги», пишет издание. Кроме того, они вступали в контакт с некоторыми полевыми командирами мусульманской группировки «Селека».

В Сибю они прибыли 30 июля. В пяти километрах от выезда из города на КПП их остановили военнослужащие центральноафриканской армии (FACA). Военные, информированные о ситуации в регионе, советовали им не покидать город поздно вечером. Журналисты засомневались и предпочли позвонить кому-то из своих соотечественников и спросить его мнение. По данным издания, после этого они заявили военным, что ехать можно и на дороге нет реальной опасности. Военные отпустили их и разрешили уехать между 23:27 и полуночью.

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили вечером 30 июля. Они отправились в Центральноафриканскую Республику для съемок документального фильма о роSSийской частной военной компании «Вагнер». Местное интернет-издание Palmarescentrafrique.com писало, что боевики похитили, допросили и убили Джемаля, Расторгуева и Радченко.