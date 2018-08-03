Сытник объяснил свой ночной визит к Порошенко

Ночной визит директора НАБУ Артема Сытника к Президенту Украины Петру Порошенко касался закона об Антикоррупционном суде.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сообщил сам Сытник.

«Я уже давал комментарий по этому поводу, когда проводилось журналистское расследование, и не вижу необходимости повторять. Но тему разговора напомню, это касалось Антикоррупционного суда и, как вы видите, закон принят с учетом всех замечаний, которые были выражены экспертами. Достаточно манипулятивный вопрос, но для меня он не является неудобным», — отметил он.

При этом на вопрос о необходимости такого визита именно в ночное время Сытник посоветовал вспомнить «что происходило, когда принимался закон об антикоррупционном суде».

«Мы начали эту дискуссию два года назад. Антикоррупционное бюро не имеет права законодательной инициативы, поэтому мы могли только в публичной сфере обсуждать эту тему. Два года мы проговорили, мы слышали из уст и Президента, что он не видит необходимости в создании этой судебной институции. Все наши расследования, вся наша работа, как показывает результат, доказали, что это нужно», — резюмировал председатель НАБУ.

Ранее журналисты совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Перший «Схеми» обнародовали расследование о ночном визите 26 апреля председателя НАБУ Артема Сытника в дом, в котором проживает Президент Украины Петр Порошенко в Козине.

Сам Сытник подтвердил журналистам информацию о такой встрече и отметил, что темой разговора стал вопрос участия международных экспертов в формировании антикоррупционного суда.