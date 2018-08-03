Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана

Венгрия прокомментировала протест Киева из-за спорных высказываний премьер-министра Виктора Орбана, который считает вступление Украины в ЕС и НАТО нереалистичным.

По cловам государственного секретаря по связям и парламентской координации Томаша Менцера, премьер-министр Орбан рассказал о фактическом положении дел, «Украина не может добиться прогресса в интеграции в структуры ЕС и НАТО по собственной вине».

В Будапеште считают, что Венгрия не предпринимала недружественных действий против Украины, и «несмотря на прямое нападение на венгерскую общину, Венгрия продолжает придерживаться справедливого подхода к Украине».

«Только недавно Венгрия направила несколько тонн хлора в Закарпатскую область для обеспечения непрерывного снабжения питьевой водой», — цитирует Менцера пресс-служба МИД Венгрии.

Министр добавил, что Будапешт ожидает, что Украина вернет национальным меньшинствам, те права «которых она лишила их, и положит конец их бесправному статусу».

Источник: НВ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Богословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срокБогословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срок
Блок рекламы


Похожие новости
Белорусские спецслужбы расспрашивают крымских татар о планах на посещени УкраиныБелорусские спецслужбы расспрашивают крымских татар о планах на посещени Украины
Венгрия решила создать пост министра развития Закарпатской областиВенгрия решила создать пост министра развития Закарпатской области
Луценко предложил отменить звание Героя УкраиныЛуценко предложил отменить звание Героя Украины
МИД выразил протест венгерскому дипломату из-за антиукраинских высказываний ОрбанаМИД выразил протест венгерскому дипломату из-за антиукраинских высказываний Орбана
Горбатюк подал в суд на Луценко из-за проверок в его департаментеГорбатюк подал в суд на Луценко из-за проверок в его департаменте
ЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского мостаЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского моста
МИД выразил протест против визита Медведева в КрымМИД выразил протест против визита Медведева в Крым
Жителей Лисичанска попросили два дня не выходить из домов из-за спецоперацииЖителей Лисичанска попросили два дня не выходить из домов из-за спецоперации
Сербские адвокаты объявили недельную забастовку из-за убийства ОгняновичаСербские адвокаты объявили недельную забастовку из-за убийства Огняновича
Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины, - ПорошенкоТомос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости