Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана

Венгрия прокомментировала протест Киева из-за спорных высказываний премьер-министра Виктора Орбана, который считает вступление Украины в ЕС и НАТО нереалистичным.

По cловам государственного секретаря по связям и парламентской координации Томаша Менцера, премьер-министр Орбан рассказал о фактическом положении дел, «Украина не может добиться прогресса в интеграции в структуры ЕС и НАТО по собственной вине».

В Будапеште считают, что Венгрия не предпринимала недружественных действий против Украины, и «несмотря на прямое нападение на венгерскую общину, Венгрия продолжает придерживаться справедливого подхода к Украине».

«Только недавно Венгрия направила несколько тонн хлора в Закарпатскую область для обеспечения непрерывного снабжения питьевой водой», — цитирует Менцера пресс-служба МИД Венгрии.

Министр добавил, что Будапешт ожидает, что Украина вернет национальным меньшинствам, те права «которых она лишила их, и положит конец их бесправному статусу».