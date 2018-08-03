ВСУ планируют развернуть новую базу в Закарпатской области

Батальон горно-штурмовой бригады намерены разместить в Берегово.

Министерство обороны намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге, сообщает пресс-служба ведомства.

Данный вопрос обсуждался во время встречи министра обороны Степана Полторака и главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в г. Берегово и развитие инфраструктуры военных подразделений в г. Мукачево и Ужгород. В рамках рабочей поездки состоялось совещание, на котором был обсужден ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений Вооруженных сил Украины и жилья для военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины.

Напомним, в конце июля премьер Венгрии Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины вступить в ЕС или НАТО.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить воинскую часть в Берегово.