ВСУ планируют развернуть новую базу в Закарпатской области
Батальон горно-штурмовой бригады намерены разместить в Берегово.
Министерство обороны намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге, сообщает пресс-служба ведомства.
Данный вопрос обсуждался во время встречи министра обороны Степана Полторака и главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
"Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в г. Берегово и развитие инфраструктуры военных подразделений в г. Мукачево и Ужгород. В рамках рабочей поездки состоялось совещание, на котором был обсужден ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений Вооруженных сил Украины и жилья для военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины.
Напомним, в конце июля премьер Венгрии Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины вступить в ЕС или НАТО.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить воинскую часть в Берегово.
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Политика
02.08.2018 20:32