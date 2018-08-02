Ватикан признал недопустимой смертную казнь
Папа Франциск неоднократно высказывался против смертной казни.
Ватикан изменил катехизис Римско-католической церкви, закрепив в нем положение о неприемлемости смертной казни.
"Смертная казнь недопустима, потому что это посягательство на неприкосновенность и достоинство личности", - сообщается в заявлении Ватикана, обнародованном в четверг, 2 августа.
"Сегодня укоренилось понимание, что человеческая честь не утрачивается даже после совершения страшного преступления, а условия содержания и меры наказания усовершенствовались таким образом, что могут гарантировать безопасность граждан, не отнимая окончательно возможности к исправлению. Поэтому Церковь, следуя учению Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены во всем мире", - говорится в новом тексте.
Таким образом утверждается воля Папы Франциска, который неоднократно высказывался против смертной казни.
В заявлении отмечается, что церковь "решительно" работает над отменой смертной казни во всем мире.
В редакции катехизиса от 1995 года, принятого под влиянием энциклики папы римского Иоанна Павла Второго Evangelium vitae, смертная казнь объявлялась оправданной в том случае, когда не существует другого пути "эффективно защитить жизнь людей от несправедливого посягателя".
Папа Франциск объявил смертную казнь неприемлемой еще в 2015 году. Он указал, что смертная казнь, независимо от способа приведения ее в исполнение, недопустима, поскольку является жестокой, бесчеловечной и унизительной и сопряжена с риском юридических ошибок.
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