Херсонская активистка Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием

Советника мэра Херсона во вторник утром облили серной кислотой.

Херсонская активистка Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием
Фото: facebook.com/uakateryna

Херсонская активистка, советник мэра Екатерина Гандзюк после нападения на нее согласилась сотрудничать со следствием, информирует пресс-служба Национальной полиции.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице. Ей в медучреждении предоставили охрану.

Во время встречи активистка согласилась сотрудничать с полицией, в частности - предоставлять известную ей информацию, которая поможет раскрыть преступление.

В рамках оперативного совещания правоохранителей Аброськин отчитался о работе правоохранительных органов в раскрытии трех преступлений: убийства участника боевых действий в Бердянске, нападения на чиновника Херсонского горсовета и покушения на убийство депутата горсовета Днепропетровской области.

Напомним, во вторник утром в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк и облил ее кислотой. Женщина была госпитализирована с ожогами. Пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка и волосы.

Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "хулиганство", затем переквалифицировала на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания". Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.


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