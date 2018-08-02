Херсонская активистка Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием

Советника мэра Херсона во вторник утром облили серной кислотой.

Херсонская активистка, советник мэра Екатерина Гандзюк после нападения на нее согласилась сотрудничать со следствием, информирует пресс-служба Национальной полиции.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице. Ей в медучреждении предоставили охрану.

Во время встречи активистка согласилась сотрудничать с полицией, в частности - предоставлять известную ей информацию, которая поможет раскрыть преступление.

В рамках оперативного совещания правоохранителей Аброськин отчитался о работе правоохранительных органов в раскрытии трех преступлений: убийства участника боевых действий в Бердянске, нападения на чиновника Херсонского горсовета и покушения на убийство депутата горсовета Днепропетровской области.

Напомним, во вторник утром в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк и облил ее кислотой. Женщина была госпитализирована с ожогами. Пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка и волосы.

Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "хулиганство", затем переквалифицировала на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания". Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.