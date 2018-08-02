Порошенко сменил руководителя управления СБУ в Киеве и Киевской области

Сергей Семочко назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Порошенко сменил руководителя управления СБУ в Киеве и Киевской области
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность Олега Валендюка.

Об этом говорится в указах Президента №223 и №226 от 31 июля.

Согласно указу №225 от 31 июля, Сергей Семочко назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки.

"Назначить Семочко Сергея Алексеевича первым заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.

Семочко занимал должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области с мая 2017 года.

Олег Валендюк 3 января 2017 года был уволен с должности заместителя прокурора Крыма и назначен замначальника управления организационно-аналитического обеспечения деятельности руководства департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры.


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