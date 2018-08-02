Ким Чен Ын написал письмо Трампу - президент США ждет скорой встречи

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет скорой встречи с главой Северной Кореи Ким Чен ЫНом, с которым он встречался в Сингапуре на историческом саммите.

Об этом сообщает ZN.UA

Глава Белого дома также поблагодарил Кима за передачу останков американских военных, которые погибли во время Корейской войны.

«Спасибо, председатель Ким Чен Ын за то, что вы сохранили свое слово и начали процесс отправки домой останков наших великих и любимых павших в бою. Я вовсе не удивлен, что вы совершили такое добро. Кроме того, благодарю за ваше приятное письмо — я с нетерпением жду скорой встречи с вами», — написал Трамп в Twitter.

Власти КНДР 27 июля передали США останки 55 погибших во время Корейской войны солдат. О передаче останков Трамп и Ким договорились в Сингапуре. Трамп уже успел поблагодарить Кима. Останки возвратили в США к 65 годовщине Корейской войны.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали совместную декларацию о перезагрузке двусторонних отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, США берут на обязательство обеспечить безопасность КНДР. Тем не менее, санкции против Кореи пока остаются в силе.


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