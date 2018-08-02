Ким Чен Ын написал письмо Трампу - президент США ждет скорой встречи
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет скорой встречи с главой Северной Кореи Ким Чен ЫНом, с которым он встречался в Сингапуре на историческом саммите.
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Глава Белого дома также поблагодарил Кима за передачу останков американских военных, которые погибли во время Корейской войны.
«Спасибо, председатель Ким Чен Ын за то, что вы сохранили свое слово и начали процесс отправки домой останков наших великих и любимых павших в бою. Я вовсе не удивлен, что вы совершили такое добро. Кроме того, благодарю за ваше приятное письмо — я с нетерпением жду скорой встречи с вами», — написал Трамп в Twitter.
Власти КНДР 27 июля передали США останки 55 погибших во время Корейской войны солдат. О передаче останков Трамп и Ким договорились в Сингапуре. Трамп уже успел поблагодарить Кима. Останки возвратили в США к 65 годовщине Корейской войны.
12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали совместную декларацию о перезагрузке двусторонних отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, США берут на обязательство обеспечить безопасность КНДР. Тем не менее, санкции против Кореи пока остаются в силе.
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Политика
02.08.2018 20:23