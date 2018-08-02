Белорусские спецслужбы расспрашивают крымских татар о планах на посещени Украины

Представителям этнических меньшин исламского вероисповедования задают странные вопросы.

Белорусские спецслужбы расспрашивают крымских татар о планах на посещени Украины
Фото: 24tv.ua

Белорусские спецслужбы и миграционные чиновники проводят опросы крымских татар о намерениях посетить Украину. Вопросы подобного толка задают и другим этническим сообществам, исповедующим ислам, сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Особый интерес представители спецслужб Беларуси проявляют к мусульманам, имеют родственников в Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве. Официальным объяснением такого интереса называется "изучение миграционных потоков, родственных связей, уровня религиозного и национального соотношений в индивидуальной и коллективной ментальности мусульманских диаспор", - написал Чубаров.

Вопрос белорусских спецслужб выглядят следующим образом:

  • "Поедете ли вы в Киев на День независимости Украины?"
  • "Посещаете ли вообще Украину в праздники?"
  • "Насколько часто вы празднуете украинские праздники и не противоречит ли это толкованиям Корана?"
  • "Поддерживаете ли вы провозглашения Новоалексеевки (Херсонская область) столицей крымскотатарской автономии в Украине?"

"Представители религиозных кругов Беларуси выражают удивление проведением подобных исследований и социологических опросов. Не исключается, что такая "заинтересованность" может быть обусловлена задачей из РоSSии: активизация разведывательно-диверсионной деятельности РФ через третью страну с целью обострения межэтнической и межрелигиозной ситуации в Украине. Например, для обвинения Украины в "преследовании" не только УПЦ МП, но и мусульманских организаций ", - отметил Чубаров.

Напомним, в поселке Курское Белогорского района Крыма 26 июля оккупационные власти устроили массовые обыски у несовершеннолетних крымских татар сразу по четырем адресам. Кроме того, в 2017 году в конце августа при пересечении украинско-белорусской границы был похищен украинец Павел Гриб, которого позже обнаружили в роSSийской тюрьме, задержанного по подозрению в подготовке теракта.


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