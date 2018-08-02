Сенаторы США подготовили законопроект по усилению антироSSийских санкций

Конгресс пытается ответить на роSSийское вмешательство в выборы в США и на действия РоSSии в Крыму и в Сирии.

Сенаторы США подготовили законопроект по усилению антироSSийских санкций
Фото: betterworldcampaign.org

США группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект, который, по их мнению, должен усилить давление на РоSSию в ответ на вмешательство в выборы США, а также действия Москвы в Сирии и Крыму. Об этом сообщает Reuters.

"Текущий режим санкций не может сдерживать РоSSию от вмешательства в будущие среднесрочные выборы 2018", - заявил республиканский сенатор Линдси Грэм.

Как отмечает СМИ, сенатор-демократ Боб Менденц заявил, что администрация не полностью придерживается этих санкций.

"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании винтов в Кремле ... чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", - сказал он.

Законопроект содержит ограничение на новые роSSийские операции с государственными долгами, энергию и проекты, импорт роSSийского урана, а также новые персональные санкции в отношении роSSийских политических деятелей и олигархов.

Напомним, ранее сегодня Великобритания ввела санкции против шести роSSийских компаний, причастных к строительству моста через Керченский пролив.


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