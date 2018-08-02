Принадлежность церквей УППЦ общины будут определять добровольно, - советник Порошенко
Государство не допустит провокаций при определении права собственности Киево-Печерской и Почаевской лавр.
Принадлежность Киево-Печерской лавры и других объектов, в настоящее время находящихся в собственности УПЦ МП, после получения Томоса об автокефалии УППЦ будет определяться общинами сугубо на добровольной основе. Об этом в комментарии LB.ua сообщил советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Ростислав Павленко.
"Государство обеспечит, чтобы не было столкновений, насилия и провокаций. Любые вопросы в сфере междуцерковных или государственно-церковных отношений будут решаться исключительно по закону: на основе добровольности, диалога и уважения прав верующих", - сказал Павленко.
Он обьяснил, что украинское законодательство предусматривает, что общины будут определяться сами. Для этого будет достаточно времени.
Павленко заверил, что "провокации, с чьей стороны они бы не исходили, будут останавливаться". "У государства есть достаточно знаний, сил и средств для этого", - подчеркнул советник президента.
Напомним, Вселенский патриархат может рассмотреть "украинский вопрос" в сентябре во время собрания всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В случае предоставления украинской православной церкви Томоса, в ее собственность могут перейти и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, так как они являются собственность украинского государства, переданного в пользование УПЦ МП. Приходские церкви, созданные за средства верующих, также не являются объектом собственности РоSSии.
Президент Петр Порошенко в апреле этого года подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.
В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
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