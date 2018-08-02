С начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый год

Больше всего сообщений зарегистрировано в Харькове.

С начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый год
Фото: Сергей Нужненко

С начала года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о заминировании. В то же время за весь 2017 год было зарегистрировано 700 таких сообщений.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он рассказал, что такие преступления являются наиболее характерными для крупных городов. Так, больше всего ложных сообщений о заминировании в этом году было зарегистрировано полицией в Харькове (почти1 тыс.), во Львовской области (155 анонимных сообщений), в Киеве (122), в Одесской области (40) и в Днепропетровской (33).

Чаще всего "минируют" магазины и торгово-развлекательные центры. С начала года в Украине зарегистрировано почти 600 таких случаев. Кроме того, 550 раз были "заминированы" предприятия, учреждения и организации и около 90 раз - помещения органов власти.

"Большинство сообщений поступает на электронные адреса - 985 случаев из 1500. При этом значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрированы на территории РоSSийской Федерации", - отметил Аброськин.

Он подчеркнул, что на реагирование на такие сообщения тратятся значительные ресурсы.

"Мы вынуждены привлекать много ресурсов, чтобы реагировать на такие сообщения. Задействуются работники полиции, ГосЧСМ, медики, другие службы. Кроме того, приходится осуществлять эвакуацию персонала и посетителей. Приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие противоправные действия. И все такие сообщения направлены исключительно на нагнетание напряженности в обществе и дестабилизации ситуации в стране. Поэтому обращаюсь к нашим гражданам с просьбой: с пониманием относиться к таким проверкам, ведь они необходимы при таких сообщениях", - добавил Аброськин.

Напомним, независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

"Анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их действий.


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