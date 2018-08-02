Наев: Все военные должности в "Л/ДНР" занимают роSSийские офицеры

Армейские корпуса боевиков подчиняются Южному военному округу вооруженных сил РоSSии.

Все военные должности "ДНР" и "ЛНР" на оккупированной территории Украины укомплектованы роSSийскими офицерами. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Тиждень.uа".

По словам Наева, по своей сути 1-й и 2-й армейские корпуса, созданные Россией на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей, подчиняются Южному военному округу Вооруженных сил РоSSии.

"Оба корпуса входят в состав восьмой общевойсковой армии, штаб которой размещается в Новочеркасске. Именно с территории РоSSии оккупационные войска получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, деньги и продовольствие", - добавил командующий.

Он заметил, что военные должности - от командира роты и выше - в вооруженных формированиях "ЛДНР" укомплектованы офицерами из РоSSии. Причиной такой организации работы в том, считает Наев, что роSSийское командование не доверяет местному населению, поскольку опасается предательства со стороны жителей Донбасса.

"Комплектуются подразделения роSSийских оккупационных войск также преимущественно роSSийскими "отпускниками" и "добровольцами" из числа осужденных преступников, русских националистов и других авантюристов, которые вербуются для участия в войне в Украине роSSийскими военкоматами", - сказал Наев.

Напомним, в четверг, 2 августа, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о многочисленных фактах перемещения военной техники на Донбассе в неподконтрольных правительству Украины районах. В частности, наблюдатели зафиксировали на Донбассе "Грады".