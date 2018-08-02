В Каменском взорвался микроавтобус батальона "Днепр"

При взрыве пострадал депутат горсовета Виталий Чернявский.

Сегодня, 2 августа в Каменском, на перекрестке улиц Москворецкая и Сачко загорелся автомобиль, предположительно – от взрыва.

Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Фото: 5692.com.ua
Фото: 5692.com.ua
Фото: 5692.com.ua
Фото: 5692.com.ua
Фото: 5692.com.ua
Фото: 5692.com.ua
Фото: most-dnepr.info

"В 15:19 поступило сообщение о пожаре ориентировочно от взрыва (причина взрыва устанавливается). Произошел пожар в автомобиле "Фольксваген Транспортер Т4". Пострадал один человек, он госпитализирован в городскую больницу в отделение реанимации", - сказано в сообщении.

Пожар ликвидировали за несколько минут, других пострадавших нет.

По данным местного сайта 5692, микроавтобус принадлежал батальону "Днепр", в его салоне находился депутат горсовета от "Батькивщины" Виталий Чернявский.

Напомним, ранее на этой неделе в Бердянске (Запорожская область) был застрелен бывший боец АТО Виталий Олешко. Полиция задержала пятерых подозреваемых в организации убийства, четверым уже предъявлено о подозрении.


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