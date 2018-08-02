Сенат США раскроет показания Марии Бутиной

Сенат Конгресса США одобрил передачу стенограммы показаний Марии Бутиной ФБР и ее адвокату.

Об этом сообщает DW.

Бутина предстала перед Сенатом в апреле, она отвечала на вопросы о предполагаемом вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США .

Руководитель комитета Сената по разведке Ричард Берн и сенатор Марк Уорнер заявили, что они запросили у Сената на пленарном заседании разрешение предоставить документы по запросу Министерства юстиции и адвоката Роберта Дрисколла. В то же время они отметили, что прокурорам и защитнику поставлено условие: они не могут предавать содержание показаний Бутиной широкой огласке. В настоящий момент этот вопрос не обсуждается, говорится в заявлении.

Мария Бутина обвиняется в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. Это преступление не квалифицируется как шпионаж, однако гражданке РоSSии может грозить до 15 лет лишения свободы.