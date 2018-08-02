Венгрия решила создать пост министра развития Закарпатской области

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта в отношении Украины — правительство Венгрии решило создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Об этом сообщает УНИАН.

«31 июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения», — заявили в МИД.

Отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и во многом отражают подходы страны-агрессора.

«Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины», — отмечается в сообщении.

«Несмотря на конструктивный подход украинской стороны к решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины», — заявили в МИД.

Как известно, недавно венгерский премьер Орбан заявил, что не верит в реалистичность устремлений украинцев присоединиться к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора.


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