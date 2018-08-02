Объявлен конкурс на 78 мест в Верховном Суде и 39 мест в Антикоррупционном суде

Судей будут выбирать шесть-семь месяцев.

Высшая конкурсная комиссия судей Украины в среду, 2 августа, объявила конкурсы на 78 вакантных мест в Верховном Суде (26 в Кассационном административном суде, 23 - гражданском, 16 - хозяйственном, 13 - криминальном) и 39 мест в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом объявили на брифинге глава комиссии Сергей Козьяков и его заместитель Станислав Щотка.

Прием документов на конкурсы будет происходить с 8 августа по 14 сентября.

Сами конкурсы продлятся 6-7 месяцев.

Напомним, 31 июля Высший совет правосудия утвердил штатное расписание Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда.

Полный штат Верховного Суда утвержден в составе 196 судей (сейчас - 120), из которых: в Кассационном административном суде - 56, в Кассационном хозяйственном суде - 45, в Кассационном криминальном суде - 42, в Кассационном гражданском суде - 53.

Штат Высшего антикоррупционного суда составят 39 судей (из них 12 - в апелляционной палате).

Первый конкурс в новый Верховный Суд проходил с ноября 2016 года до июля 2017 года. К нему были допущены около 650 человек.

По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия судей направила в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда (административного, хозяйственного, уголовного и гражданского), по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

10 ноября 2017 года Порошенко назначил 113 судей, 14 декабря - еще двоих. Нескольких победителей первого конкурса до сих пор не утвердили.