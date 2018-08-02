Луценко заявил о роSSийском следе в нападениях на активистов
"Я не исключаю, что включается очередной план дестабилизации страны".
Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает, что последние нападения на проукраинских активистов на юге Украине были заказаны Россией.
Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.
"С учетом последних событий, которые происходят на юге Украины, где мы видим связанную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после "плана Б", который нейтрализовала СБУ и военная прокуратура, я имею в виду план Савченко, включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависити к своему же государству под влиянием того, что организовывает страна-агрессор", - заявил Луценко.
В этом контексте Генпрокуратура изучает роль лидера обещственного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено покушение на убийство местной активистки, советницы мэра города Екатерины Гандзюк, а в Бердянске застрелили активиста-ветерана Виталия Олешко (позывной Сармат).
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