Луценко заявил о роSSийском следе в нападениях на активистов

"Я не исключаю, что включается очередной план дестабилизации страны".

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает, что последние нападения на проукраинских активистов на юге Украине были заказаны Россией .

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

"С учетом последних событий, которые происходят на юге Украины, где мы видим связанную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после "плана Б", который нейтрализовала СБУ и военная прокуратура, я имею в виду план Савченко, включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависити к своему же государству под влиянием того, что организовывает страна-агрессор", - заявил Луценко.

В этом контексте Генпрокуратура изучает роль лидера обещственного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено покушение на убийство местной активистки, советницы мэра города Екатерины Гандзюк, а в Бердянске застрелили активиста-ветерана Виталия Олешко (позывной Сармат).