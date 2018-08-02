Медведчук не является фигурантом дела Савченко-Рубана

"Доказательств, чтобы предоставить Медведчуку любой другой статус, кроме свидетеля, у следствия нет".

Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук не имеет статуса в деле о подготовке теракта народным депутатом Надеждой Савченко.

Об этом на пресс-конференции в среду рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

В марте 2018 года Луценко выразил уверенность, что Надежда Савченко и Владимир Рубан, планируя теракты, координировались неким "кукловодом", который связан с "Украинским выбором".

Однако за четыре месяца, которые прошли с этого времени, следствие не смогло доказать, что это был Медведчук.

"Достаточных доказательств, чтобы предоставить Медведчуку любой другой статус, кроме свидетеля, у следствия нет. Мы тщательно изучаем связи Надежды Савченко еще в 90-х годах с околомедведчуковскими общественными структурами, тщательно изучаем связи с господином Медведчуком связанных с ней лиц. Но пока что у следствия нет доказательств, которыми я мог бы оперировать в настоящий момент", - заявил Луценко.

Напомним, 8 марта 2018 года Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

2 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по делу Савченко-Рубана завершено.