КНИИСЭ: жертвами теракта Савченко могли стать не менее 7 тысяч человек

"Этот район - это место туристическое. Поэтому количество пострадавших могла быть намного больше".

КНИИСЭ: жертвами теракта Савченко могли стать не менее 7 тысяч человек
Александр Рувин
Фото: censor.net

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз считает, что жертвами теракта, подготовку которого приписывают Надежде Савченко и Владимиру Рубану, стали бы не менее 7 тысяч человек.

Об этом рассказал на пресс-конференции директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Эксперт отметил, что у Рубана и Савченко изъяли четыре 120 мм миномета и 46 мин к ним, из которых 44 - осколочно-фугасные и две дымовые для пристрелки. "Это примерно от 10 до 12 минут выстрелов из четырех минометов", - заявил Рувин. У изъятых минометов не было приборов для наведения, поэтому предполагается, что выстрелы были бы достаточно хаотичными.

Также Рубан перевозил крупнокалиберный пулемет "Утес" калибра 12,7 мм, ДНР-овскую снайперскую винтовку "Дончанка" калибра 12,7 мм. К ним было около тысячи патронов, способных пробить бронированные автомобили.

Кроме того, изъяли девять автоматов Калашникова с 5000 патронами, два противотанковых гранатомета РПГ-7, к которым было 12 штатных выстрела и два выстрела, переработанных из мин; два одноразовых гранатомета РПГ-22; двенадцать противопехотных мин МОН-50 с радиусом поражения 50 метров; 80 гранат (20 "лимонок" с радиусом поражения 200 метров и 60 РГД-5 с радиусом поражения 25-30 метров); подствольные гранатометы с гранатами и другие боеприпасы.

Исходя из дальности выстрелов миномета (минимальная - 460 метров, максимальная - 7 километров), эксперты предполагают, что во время совершения теракта минометы могли быть размещены на Трухановом острове посреди Днепра или на баржах. "Достаточно одной баржи, чтобы разместить четыре миномета и два гидроцикла, чтобы уехать, например, в Гидропарк и там спрятаться среди населения", - сказал Рувин.

В предполагаемой зоне поражения находятся 217 жилых домов, 17 образовательных учреждений, больницы, поликлиники, госучреджения.

По минимальным оценкам, речь идет примерно о 70 тысяч человек.

"[При расчете количества жертв] берется 10% от указанного количества, потому что огонь будет вестись неприцельно. Это примерно 7-7,5 тысячи человек", - заявил Рубан.

Если бы террористы параллельно использовали тактические группы автоматчиков и гранатометчиков, снайперский огонь, а также противопехотные мин, количество жертв выросло бы примерно до 10 тысячи человек.

При этом Рувин подчеркнул, что это очень примерные расчеты и количество жертв могло быть больше.

"Этот район - это место туристическое: Мариинский парк, обзорная площадка, арка Дружбы Народов. В какие-то дни могли проводиться массовые митинги возле Верховной Рады. Поэтому количество пострадавших могла быть намного больше. Тем более паника. У нас две станции метро "Арсенальная" и "Крещатик". В панике люди давили бы сами себя", - заявил он.


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